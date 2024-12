Ricordiamo Pasolini: un momento di riflessione e condivisione

“I gruppi consiliari Lista Civica, Partito Democratico e Sinistra Italiana sono lieti di annunciare un evento speciale dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, una delle personalità più significative e controverse della cultura italiana del Novecento” si legge nella nota stampa dei gruppi consiliari Lista Civica, Partito Democratico e Sinistra Italiana.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre alle ore 16.30 presso la Casa della Partecipazione di Maccarese, in Via del Buttero.

“Durante l’evento – prosegue la nota stampa – verrà proiettato il capolavoro cinematografico “Uccellacci e Uccellini”, una delle opere più emblematiche del pensiero e dell’arte di Pasolini. Seguirà un momento di condivisione aperto al pubblico, durante il quale sarà possibile esprimere pensieri, emozioni e ricordi legati a questa straordinaria figura artistica e intellettuale”.

“Con questa iniziativa, i gruppi consiliari: Lista Civica Ezio Sindaco, Partito Democratico e Sinistra Italiana, intendono rendere omaggio a un’artista che ha saputo leggere la società con straordinaria lucidità, offrendo spunti di riflessione ancora attuali. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di memoria e dialogo” conclude la nota stampa