RaiPlay “I mestieri di Mirko”

La nuova stagione parte oggi da Fiumicino per svelare i segreti della pizza al taglio

di Dario Nottola

Da oggi, su RaiPlay, con Mirko Matteucci in viaggio per l’Italia alla riscoperta dei mestieri che hanno reso grande il nostro Paese. Un viaggio da Nord a Sud tra eccellenze e mestieri secolari: dal 19 gennaio arrivano su RaiPlay i primi cinque episodi della quinta stagione della fortunata serie “I Mestieri di Mirko”.

Prima tappa a Fiumicino dove Mirko Matteucci scopre l’arte della pizza al taglio in un locale già premiato per prodotti di gusto e innovazione. Dal comune costiero, il conduttore si sposterà sulla Costa dei Trabocchi per una puntata tra onde e reti da pesca.

Il legame con il mare porterà il pubblico fino a Vietri, cittadina della costiera amalfitana, per curiosare in una delle botteghe più prestigiose del territorio e scoprire le tecniche del lavoro del ceramista.

Il viaggio proseguirà fino a Putignano, la patria del Carnevale tra i più lunghi e antichi d’Italia e d’Europa, dove Matteucci imparerà l’arte del ferro battuto. Infine, Napoli con la sua tradizione di sartoria artigianale.

“I Mestieri di Mirko” è diventato negli anni un prezioso archivio video delle tradizioni del nostro Paese, capace di portare lo spettatore tra le eccellenze artigianali italiane con maestri che tramandano tecniche antiche in cui tradizione e innovazione si fondono continuamente. Ogni puntata è ambientata in un angolo diverso d’Italia: borghi, città d’arte e paesaggi suggestivi diventano la cornice ideale per raccontare storie di passione, fatica, paure superate e sogni realizzati.

“I mestieri di Mirko”, programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali, direttore Marcello Ciannamea, è ideato da Mariano D’Angelo e condotto da Mirko Matteucci.

Sinossi delle prime cinque puntate

1. Fiumicino – L’arte della pizza al taglio

Tra forno e mare, Mirko scopre che a Fiumicino la pizza al taglio è una cosa seria. Lievito, pazienza, olio buono e ingredienti di prima qualità che arrivano dal territorio. Così coglie l’occasione per conoscere l’appassionante asta del pesce.

2. Fossacesia – I custodi dei trabocchi

Sulla Costa dei Trabocchi, Mirko incontra Rinaldo, che gli insegna come questi “ragni di legno sul mare” uniscano ingegno, pesca e poesia. Una puntata sospesa tra onde, reti e tradizioni marinare. Con la scoperta di un territorio accogliente e dinamico.

3. Vietri sul Mare – Le mani che colorano il mondo

Tra argilla e pennelli, Mirko incontra Antonio e Maria, maestri ceramisti. Scopre come dalle mani e dal forno nascano i colori del Mediterraneo. Questa arte, diffusa in tutta Italia, a Vietri assume un significato unico. E Antonio, degno rappresentante, firma capolavori esposti in tutto il mondo.

4. Putignano – Il ferro e la maschera

In bottega Mirko scopre l’arte del ferro battuto con la guida dell’abilissimo Vito. Ma insieme a Stefania, maestra artigiana a Putignano, è impossibile non farsi travolgere dal Carnevale più lungo e più antico d’Europa. Dietro le maschere e le risate c’è un duro lavoro.

5. Napoli – L’eleganza a filo doppio

Nel cuore di Napoli, Mirko incontra le sarte che cuciono a mano le cravatte più famose del mondo. Tra stoffe preziose, dettagli e passione, scopre che la vera eleganza nasce dal mestiere e da una tradizione antica e misteriosa. E a proposito di mistero, Mirko potrà visitare la galleria borbonica, un ipogeo segreto nelle viscere della città.