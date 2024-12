‘Pretoriani’ e maestri d’ascia si esibiscono per la Liburna di Fiumicino

Domenica 8 dicembre l’evento ‘Facciamo salpare la Liburna!’ per sostenere il progetto della nave romana

di Dario Nottola

Una domenica di festa speciale per far salpare la Liburna! L’atmosfera dell’antica Roma sarà il leit motiv, l’8 dicembre, a Fiumicino, per supportare la “Liburna”, l’iniziativa visionaria portata avanti dalla famiglia Carmosini, maestri d’ascia che hanno ricostruito, in modo fedele, una nave da guerra romana a grandezza naturale.

Dalle ore 10 alle 16 “Facciamo salpare la Liburna!” sarà l’evento che ha come obiettivo la raccolta di fondi per terminare la costruzione dell’imbarcazione. Organizzato dalla “Scuola di Fotografia ed Associazione Culturale L’Attimo”, presso il Parco Liburna, in via del Faro 240, ha in programma una Mostra Fotografica a tema sul 2777° Natale di Roma, con le immagini realizzate durante la grande celebrazione storica. Ed ancora, ci saranno le esibizioni dei “Faber Navalis” (maestri d’ascia) al lavoro sulla ricostruzione di una vera liburna romana, dei Classiarii (marinai) di Militum Schola e dei Pretoriani del Gruppo Storico Romano per una rivisitazione della vita dell’epoca imperiale.

“L’ingresso è libero ma ogni contributo volontario sarà più che gradito per supportare questo progetto. Sarà una straordinaria occasione per immergersi nell’antica Roma e sostenere un’importante iniziativa culturale” sottolineano i promotori.

Di recente, il Consiglio comunale di Fiumicino ha approvato un contributo straordinario di 5.100 euro a sostegno del Progetto “Liburna”. I fondi serviranno per sostenere i lavori di costruzione e per la realizzazione di una copertura protettiva per preservare l’opera dalle intemperie.

Il contributo è destinato al “Comitato Promotore Saifo” che ha fatto proprio il progetto Liburna, prendendo in concessione dalla Regione Lazio le aree del cantiere e che ha riqualificato il giardino attrezzato limitrofo, che era da anni completamente abbandonato al degrado.

Per informazioni: 327.755.0760