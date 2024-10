PIERINO E IL SAX Una giornata al Museo del Saxofono ispirata alla favola musicale di Sergej Prokof’ev

Domenica 13 ottobre l’evento dedicato alla musica per bambini e ragazzi e alle storie del jazz

di Dario Nottola

Un week-end improntato alle migliori sonorità sprigionate da uno degli strumenti a fiato per eccellenza, il saxofono. Domenica 13 ottobre il Museo del Saxofono, in via dei Molini a Maccarese, che ospita la più grande collezione al mondo di questo amatissimo strumento, propone un evento dedicato alla musica per bambini e ragazzi e alle storie del jazz: “Pierino e il Sax”. Una domenica da trascorrere tra gli oltre 600 strumenti musicali del Museo del Saxofono di Fiumicino grazie alla nuova e originale proposta culturale realizzata dal Museo con il sostegno della Regione Lazio.

PIERINO E IL SAX, la famosa favola di Pierino e il Lupo composta scritta dal grande compositore russo Sergej Prokof’ev nel 1936 in un’inedita e originalissima versione saxofonistica interpretata da un ensemble d’eccezione costituito da Attilio Berni (sax soprillo – sax soprano), Piercarlo Salvia (sax alto), Alessandro Crispolti (sax tenore), Alessandro Marchionni (sax baritono), Alberto Botta (percussioni), Danilo Pierini (pianoforte) e Filippo Delogu (voce recitante).

PROGRAMMA Il programma della giornata prevede, alle 11, anche una visita guidata speciale alle collezioni del museo a cura del Maestro Piercarlo Salvia, durante la quale sarà possibile ammirare alcuni tra gli strumenti musicali più rari e bizzarri mai costruiti: dal minuscolo soprillo di soli 32cm al gigantesco sub-contrabbasso J’Elle Stainer, dal Grafton Plastic di Ettore Sommaruga al mitico Conn O-Sax, dal Selmer CMelody di Rudy Wiedoeft ai sax a coulisse, dai rothfoni al sax tenore Selmer Mark VI Varitone appartenuto a Sonny Rollins e molti altri ancora.