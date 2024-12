Natale: molti appuntamenti di solidarietà sul territorio per donazioni a bambini e famiglie meno fortunate

Da domenica 8 dicembre mobilitate molte associazioni e realtà del territorio

di Dario Nottola

Tra gli appuntamenti di Natale sul territorio di Fiumicino, al via ufficialmente domenica 8 dicembre alle 17 con l’accensione delle luminarie artistiche su via Torre Clementina, ci sono anche molte iniziative di solidarietà.

Mobilitate tante realtà. Domenica 8, dalle 10 alle 16, nella Parrocchia San Benedetto Abate, in via del Perugino, a Parco Leonardo, associazioni e realtà del territorio invitano alla prima edizione del “Boxing Day”, un evento speciale, tra giochi ed animazione, dedicato alla raccolta solidale di giocattoli nuovi per le famiglie fragili del territorio e aiutare a rendere speciale il Natale di tanti bambini.

L’Associazione L’Arcobaleno di Ale Asd ha avviato la raccolta di giocattoli nuovi per i bambini ricoverati al Bambino Gesù di Roma, soprattutto di lunga degenza. La consegna sarà effettuata nei giorni prima del Natale e durante tutte le feste fino ad arrivare alla Befana.

Sabato 7 (alle ore 9 in piazza a Maccarese fronte farmacia) e domenica 8 dicembre (alle 9 a Fregene in viale Castellammare fronte farmacia Spada) i volontari di “Vivere Fiumicino Fregene” aspettano donazioni pro la Ricerca Telethon con i “Cuori di Cioccolato”.

Domenica 15 dicembre, in via della Basilica di Sant’Ippolito, all’Isola Sacra, dalle 16, ci sarà il “Christmas Market”, che vedrà un mercatino e laboratori per bambini, ed alle 10 il concerto “Non Soul’O Gospel”. I fondi saranno devoluti a “Compassion”, “I Semi del futuro” e “”We love Simo ne”.

Anche la Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino si sta mobilitando per aiutare a Natale i meno fortunati con una Cena solidale lunedì 9, al Tiber Roof 41, il cui ricavato sarà utilizzato per sostenere le donazioni.

Già aperto, poi, il Mercatino degli affari solidali organizzato dall’Associazione Acis ODV presso i locali della Stazione Marittima di Fiumicino, in Piazzale Molinari, con l’iniziativa benefica “Un Natale di Cuore”. Sarà aperto per tutto il periodo delle festività natalizie, fino al giorno dell’Epifania, dedicato al sostegno delle opere di carità e volontariato ed a supporto di iniziative solidali realizzate da Associazioni locali.

Mercoledì 25 dicembre la parrocchia Stella Maris di Fiumicino organizza il “Pranzo di Natale” di solidarietà per le famiglie bisognose del territorio. Infine, la Confraternita Misericordia di Fiumicino ha fatto scattare una raccolta di Giochi nuovi per i bambini, e di pacchi alimentari “che andremo a donare un Natale sereno e dignitoso alle famiglie meno fortunate della nostra città: auspichiamo nella generosità dei bimbi più fortunati e aspettiamo di ricevere i loro doni”, è l’appello.