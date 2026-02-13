Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 13 Febbraio 2026

Maccarese racconta le sue strade: sabato la presentazione del libro di Riccardo Di Giuseppe

Alla Polisportiva Focene un viaggio tra toponimi e memoria locale con l’autore e la giornalista Barbara Pignataro

 

Sabato 14 febbraio, alle ore 10:00, presso la Polisportiva Focene in via dei Dentali 122, si terrà la presentazione del libro “Le strade di Maccarese. Toponimi e odonimi” di Riccardo Di Giuseppe.

 

Si tratta di un’opera di grande valore per il territorio, che ripercorre la storia di Maccarese attraverso i nomi delle sue strade. Un lavoro accurato e appassionato che svela curiosità, origini e significati spesso poco conosciuti, restituendo alla comunità un importante tassello della propria identità e memoria collettiva.

 

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Barbara Pignataro, che accompagnerà il pubblico in un confronto dinamico e stimolante, offrendo spunti di riflessione e approfondimenti culturali. L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il legame con il territorio e valorizzarne la storia attraverso la conoscenza.

 

Eventi come questo confermano quanto sia fondamentale custodire e tramandare le radici della nostra comunità, promuovendo cultura e consapevolezza storica. Un appuntamento da non perdere per trascorrere una mattinata di San Valentino all’insegna dell’interesse e della partecipazione.

 

 

