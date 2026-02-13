“Carnevale a Mare”, dopo 9 anni tornano i carri allegorici

Domenica 15 febbraio a Fiumicino la 36ª edizione promossa dalla Pro Loco: al mattino il Carnevale dei Bambini, nel pomeriggio la Grande Sfilata su via Torre Clementina

Tutto pronto a Fiumicino dove domenica 15 febbraio, su iniziativa della Pro Loco, andrà in scena la 36/ma edizione del “Carnevale a Mare”, patrocinata dal Comune.

Al mattino, dalle 10.30 alle 13, in piazza Grassi, sarà recuperato il “Carnevale dei Bambini”, rinviato domenica scorsa per il maltempo: il prologo vedrà artisti di strada, giochi, animazione, la distribuzione di coriandoli e dolci ai bimbi in maschera.

Alle 15, su via Torre Clementina, lungo il porto canale, aperta dalla Maschera simbolo di Fiumicino, “Saltafiume”, e dalla Banda musicale della Pro Loco, ci sarà la “Grande Sfilata” di carri allegorici, bici, moto e gruppi mascherati. Sfileranno 4 carri allegorici, tre in arrivo da Maccarese ed uno allestito dall’Associazione Nazionale dei vigili del fuoco. Tra i gruppi mascherati, il Moto Club Templari Fiumicino.

L’edizione numero 36 segnerà, quindi, il grande ritorno, da protagonisti, dei Carri allegorici, di fatto dopo 9 anni. Sfileranno su tutta via Torre Clementina fino all’incrocio con via del Canale per poi tornare indietro sulla “main street”. Un’edizione che, grazie sempre all’infaticabile lavoro dei volontari della Pro Loco e dei partecipanti, si candida, pertanto, finalmente, ad invertire la tendenza e riportare, seppur gradualmente, la manifestazione agli antichi splendori. Le ultime edizioni, infatti, sono state segnate da sporadiche e limitate presenze di singoli carri e dalla presenza, per lo più, dei soli gruppi mascherati. Un pomeriggio di colori, coriandoli e divertimento.

Le realtà locali ancora interessate a partecipare con un gruppo possono contattare la Pro Loco di Fiumicino all’indirizzo info@prolocofiumicino.it o ai numeri 0665047520 – 329 3682161.