LibrInVolo, dal 29 al 31 agosto a “La Farfalla”

Rassegna letteraria con editori, autori e libri a cura di Elisir

Partirà giovedì 29 agosto LibrInVolo, rassegna letteraria organizzata da Elisir, negli spazi de “La Farfalla”, l’associazione di promozione sociale che già dal 2000 sostiene persone in difficoltà che vivono situazioni di disagio, con iniziative socio culturali, spettacoli, concerti e diverse attività ludiche. Sotto i pini di Castelfusano, nelle tre serate, si avvicenderanno autori quali Cristiana Morroni, Guido Oliva, Oliviero Amandola e Chiara Fraternale. Ad aprire le danze letterarie, giovedì prossimo si presenterà la neonata casa editrice Arketypos.

“Sarà interessante scoprire il backstage di un libro – spiega Manuela Minelli, ideatrice e Presidente di Elisir – Abbiamo visto che neanche chi scrive conosce i complessi meccanismi dell’editoria che, purtroppo o per fortuna, non è più quella di una quindicina di anni fa, quando bastava mandare il proprio manoscritto all’editore giusto e, se il testo era valido, veniva pubblicato. Per un autore che desidera vedere il proprio ‘figlio cartaceo’ stampato, con una bella copertina come biglietto da visita, oggi la scelta è assai più complessa. Giovedì proveremo a far luce sulla situazione dell’editoria italiana e su quale potrebbe essere la migliore modalità di pubblicazione, efficace per il proprio manoscritto“.

A seguire, sempre giovedì, Manuela Minelli, presenterà il nono e ultimo libro della prolifica scrittrice (ma anche poetessa, sceneggiatrice, coach, trainer in programmazione Neurolinguistica, nonché insegnante di tecniche di scrittura avanzata) Cristiana Morroni, dal titolo “Le buone intenzioni”, libro complesso e affascinante, come del resto la sua autrice, raccolta di ventuno racconti, ognuno con protagonista una Donna (la maiuscola è voluta e chi leggerà il libro ne capirà il perché), che hanno come protagonisti Eros e Tanathos, storie che sono un viaggio parallelo tra le soglie del dolore e gli sbagli, le ombre e la luce, i mostri neri dell’anima, i vizi più turpi, gli amori malati, certe insospettabili follie e i complessi rapporti umani.

Venerdì 30 agosto, LibrInVolo ospiterà due autori con altrettanti libri dai titoli veramente intriganti: “Come dita sopra un foglio obliquo”, quinto libro di Guido Oliva (scrittore, poeta, coach, trainer in PNL ipnotica, insegnante di tecniche di scrittura), che scavano nella profondità dell’animo, portando a galla paure, sogni desideri, in cui i protagonisti offrono al lettore riflessioni profonde e intime sulle diverse prospettive dell’esistenza. E “La gioventù è un motel a ore”, libro d’esordio del torinese Oliviero Amandola, anche lui personaggio complesso e assai affascinante, uno che sa comunicare emozioni, far riflettere, che riesce a permettere ai ricordi di affiorare, che sa dare i giusti cazzotti nello stomaco, sa far bene all’anima, ma sa anche fargli male, “Qualcuno che già al suo esordio scrittevole merita di entrare nel mondo dell’editoria con il meritatissimo appellativo di Scrittore”, ci dice l’organizzatrice di LibrInVolo, Manuela Minelli.

L’attrice Lida Buchetti, darà voce e anima ai testi di Guido ed Oliviero, interpretando alcuni brani dei loro libri.

A concludere questa edizione di LibrInVolo, sabato 31 arriva la biondissima Chiara Fraternale, poetessa e scrittrice ferrarese, ma naturalizzata bolognese, con una dolcissima favola per adulti, “Cosa succede dopo Alice”, il tragicomico percorso (anche di crescita) dal paese di Zucchero alla roboante città Lagrassa, in cui Alice, la protagonista, incontrerà un’infinita serie di personaggi incredibili quali il Mimo, l’ingegnere Dotto Dotti, l’artista Pericle Pasticcini, Mr. Bruco, che poi tanto incredibili non sono, poiché ogni lettore potrà riconoscere in loro amici, parenti e conoscenti e, molto probabilmente, in Alice, un bel po’ di se stesso.

Il book tour di Chiara Fraternale proseguirà poi domenica 1 settembre per Spello (PG), e precisamente a Villa Fidelia, nell’ambito della mostra internazionale “Stati d’Arte” che ospita la rassegna LibrInViaggio, sempre a cura di Elisir.

Sabato sera, ma anche domenica 31, Alice sarà interpretata dall’attrice Marina D’Alessandri, che leggerà alcuni brani del romanzo.

LibrInVolo – gio 29, ven30, sab31 agosto – ore 18 – La Farfalla – Via di Castelfusano, 152 – Ostia Antica – Roma

INGRESSO LIBERO