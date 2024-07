Letture in Piazza e al Castello di Maccarese

La Biblioteca dei Piccoli lancia nuovi appuntamenti di lettura silenziosa e ad alta voce

di Dario Nottola

“Letture in Piazza ed al Castello”: dopo il flashmob “L’ora di lettura” dello scorso 17 maggio, la Biblioteca dei Piccoli lancia dei “Flashbook”, nuovi appuntamenti di lettura silenziosa e ad alta voce che, in ordine sparso e diffuso, nelle ultime settimane stanno animando molti luoghi del territorio di Fiumicino per iniziativa di alcuni membri del Patto della Lettura del Comune di Fiumicino “Città che Legge”.

I due appuntamenti, alle ore 18, il 9 luglio nei giardini del Castello di San Giorgio ed il 23 luglio nella piazzetta di Maccarese, sono inseriti nella rassegna nazionale “Flashbook – Letture a ciel sereno” (Flashbook – letture a ciel sereno | Facebook) promossa da una community di educatori, bibliotecari, librai e genitori con la passione della lettura, che si mettono a disposizione dei più piccoli per leggere loro fiabe e racconti ad alta voce scelti tra una ricchissima e interessante bibliografia.

Durante l’incontro ciascuno potrà leggere in libertà, sottovoce e/o ad alta voce, un brano del libro che sta leggendo o che vuol condividere con chi, invece, partecipa ascoltando. L’invito è rivolto soprattutto alle famiglie, ai bambini e a tutti coloro che desiderano conoscere o far conoscere storie speciali. La Biblioteca dei Piccoli, con il supporto dei volontari, metterà a disposizione dei lettori un’ampia scelta di titoli presenti del proprio catalogo. Per prenotare la lettura ad alta voce si richiede di inviare una mail all’indirizzo bibliodeipiccoli.10anni@gmail.com per una migliore organizzazione dei contributi.