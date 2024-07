Fregene, il 17 luglio la presentazione del libro di Francesco Giro: “Silvio Berlusconi e la città ideale”

L’evento sarà moderato dalla giornalista Emma Evangelista

“Silvio Berlusconi e la città ideale”: questo è il libro di Francesco Giro, scrittore italiano noto per il suo impegno nella politica e nella cultura, che verrà presentato mercoledì 17 luglio, alle ore 19, nella pineta di Fregene.

Presenti alla serata e relatori del dibattito il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore alla cultura, Federica Poggio, l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e l’ ex Senatore, William De Vecchis.

L’evento, moderato dalla giornalista Emma Evangelista sarà un’occasione per esplorare il panorama politico attuale in rapporto a come Berlusconi immaginava la crescita delle città italiane, ponendo un’attenzione particolare alla modernizzazione delle infrastrutture, alla sostenibilità ambientale ed alla qualità della vita dei cittadini. La discussione cercherà di contestualizzare queste idee stimolando una riflessione critica sulle sfide e le opportunità per il futuro urbanistico dell’Italia, in un quadro ideale di città modello.

L’iniziativa culturale si inserisce all’interno della “Kermesse letteraria”, organizzata dall’Amministrazione comunale. Un’opportunità unica per i cittadini di partecipare ad un ciclo di incontri dedicati alla letteratura che mirano a promuovere la diffusione della cultura e della conoscenza, offrendo a tutti i partecipanti l’occasione di interagire con autori, esperti e personalità di rilievo del panorama letterario e politico. Gli eventi saranno accessibili a tutti, per favorire la partecipazione e l’inclusione culturale nella comunità.