“Focene insieme” nasce una nuova associazione al servizio dei cittadini

Giordana Paolacci: “Abbiamo in progetto tantissimi eventi attività e iniziative sociali”

di Alessandra Zauli

Davanti ad un pubblico numeroso e interessato, è stata presentata la nuova associazione “Focene Insieme” nata dal pensiero di più generazioni, che hanno come scopo principale quello di migliorare ed elevare il potenziale del territorio nel quale vivono.

“Focene è in crescita negli ultimi anni e necessita di una maggiore attenzione da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo – affermano Giordana Paolacci, Presidente; Giuseppe Romano, Vice Presidente e Marco Massera, Segretario – Siamo sicuri, che insieme riusciremo a creare una nuova visione collettiva che ci porterà colore, spensieratezza e sicurezza”.

“Da quando sono nata – spiega Giordana Paolacci – Focene è la mia piccola grande realtà. Spero vivamente che con la nostra associazione ‘Focene Insieme’ riusciremo a fare quella differenza che ancora ad oggi purtroppo non esiste. Io ho 25 anni e, fin da piccola, sono sempre stati pochi gli spazi idonei per poter stare in compagnia. Stiamo cercando dunque di migliorare, crescere e creare dei siti dove bambini, adolescenti, anziani e non solo, possano stare in tranquillità e passare delle giornate che gli facciano apprezzare ancora di più il meraviglioso territorio in cui viviamo”.

“Abbiamo in progetto tantissimi eventi – conclude la Presidente dell’Associazione – attività e iniziative sociali che andranno ad abbracciare tutte le diverse realtà territoriali e non solo”.