“Donne in difesa della dignità” a Fregene il secondo Sinodo delle Donne

Il Vescovo Gianrico Ruzza, lunedì 15 luglio, proporrà una riflessione sulla difesa della dignità

di Dario Nottola

“Donne in difesa della dignità” è il tema dell’incontro dedicato e riservato alle donne che si terrà lunedì 15 luglio al Singita miracle beach, al Villaggio dei pescatori di Fregene.

“La nostra Chiesa continua a mettersi in ascolto delle vostre speranze e delle vostre fatiche, siate voi credenti e non credenti, praticanti o meno”, scrive il vescovo Gianrico Ruzza nella lettera di invito.

Per questa seconda edizione del Sinodo delle donne il vescovo Gianrico propone di riflettere sulla figura appassionata di Etty Hillesum. L’appuntamento è alle 19 al Singita miracle beach, in via Silvi Marina, 223/a.