“Chistmas Party” venerdì 6 dicembre, al Salsedine, con Simone Desi Dj

Dalle 16 alle 19.30, l’appuntamento per ragazzi dagli 11 ai 13 anni

E’, di fatto, domani, l’appuntamento che apre sul territorio di Fiumicino il weekend dell’Immacolata e gli appuntamenti delle festività natalizie. Venerdì 6 dicembre, al Salsedine, in via della Scafa, ad Isola Sacra, dalle 16 alle 19.30, ci sarà un “Christmas Party” per ragazzi dagli 11 ai 13 anni, con Simone Desi Dj.

“L’evento arriva sullo scia di quello analogo di un mese fa circa quando, ragazzi di tale fascia di età, hanno partecipato alla nostra festa di Halloween – spiegano le promotrici Pamela e Sofia – In tutti questi giorni ovunque ci incontravano ci domandavano a quando il prossimo evento. Stupite dell’affetto e della fiducia ricevuti da moltissimi genitori per l’esperienza che i loro figli hanno vissuto, ci chiedevano.. ‘Quando la rifate?’. Non potevamo aspettare ancora. Ecco quindi la discoteca Natalizia pomeridiana, dopo aver visto che i giovani, tutti insieme, in un momento di svago puro (ma controllato) siano in grado ancora di lasciare i cellulari e fissarsi negli occhi, ridere, ballare e vivere le emozioni semplici della loro età”.

Per la prenotazione: Pamela 338 7027583 – Sofia 338 4980831