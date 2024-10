A Fiumicino i corsi per futuri sommelier di AIS Lazio per l’anno sociale 2024-2025

Presso il Tiber Hotel un’occasione di formazione per nuove opportunità di lavoro e per scoprire il mondo e la cultura del vino

Ripartono nella nostra regione i corsi di formazione per futuri sommelier, organizzati e promossi da AIS Lazio – Associazione Italiana Sommelier, la più antica ed autorevole associazione del settore. Dal mese di ottobre gli appassionati di vino e i professionisti avranno l’opportunità di approfondire le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso di studio, teorico e pratico, completo e affascinante.

I corsi si rivolgono a tutti coloro che desiderano esplorare il mondo della sommellerie, dalla degustazione delle diverse varietà fino alle tecniche di abbinamento cibo-vino, approfondendo anche la storia, la geografia e le caratteristiche delle principali regioni vitivinicole Italiane e internazionali.

Le lezioni saranno tenute dai migliori relatori AIS, che guideranno i partecipanti attraverso un’esperienza formativa unica, caratterizzata da degustazioni pratiche, visite a cantine e incontri con produttori.

A Fiumicino il corso, di Primo Livello professionale per Sommelier, inizierà martedì 29 Ottobre 2024 dalle ore 20:00 alle 22:30, presso l’accogliente Hotel Tiber in Via della Torre Clementina 276. Situato al centro storico di Fiumicino in una posizione invidiabile tra fascino e tranquillità, in un ambiente raccolto ed elegante con ampio parcheggio esterno. La delegata di Fiumicino- Ostia, Ilaria De Donato e i sommelier, ex corsisti, saranno pronti ad accogliere tutti i partecipanti e supportarli durante i livelli con suggerimenti e delucidazioni.

Per info scrivere a: sommelier.fiumicino-ostia@aislazio.it oppure 338.3108331