Al Museo del Saxofono di Maccarese il tributo a “Banana Republic”

Sabato 24 gennaio un concerto omaggio al tour di Dalla e De Gregori

di Dario Nottola

Una serata carica di musica, memoria e passione: il Museo del Saxofono, a Maccarese, si prepara ad accogliere un evento speciale che renderà omaggio a uno dei capitoli più intensi e rivoluzionari della musica italiana. Sabato 24 gennaio, alle ore 21, andrà in scena “Banana Republic Tribute”, un concerto che non si limita a rievocare un tour leggendario, ma ne rinnova lo spirito, trasformando ogni nota in un ponte tra passato e presente.

A salire sul palco sarà una formazione affiatata, capace di restituire l’anima profonda di quel progetto nato dall’incontro tra due giganti come Lucio Dalla e Francesco De Gregori. La voce intensa di Lucia Di Donato, i sax eleganti e vibranti di Silvano Funghi, la raffinata energia ritmica di Armando Serafini, il groove solido di Antonio De Santis, le tastiere evocative di Maurizio Inciocchi e la chitarra grintosa di Pasquale Starita daranno vita a uno spettacolo autentico, che omaggia senza imitare, interpretando con sensibilità e personalità il repertorio originale.

Uno degli elementi più distintivi dello spettacolo è l’approccio acustico e quasi “artigianale” alla sezione ritmica: le percussioni vengono suonate esclusivamente a mani nude, anziché con bacchette, creando un tappeto sonoro più caldo e avvolgente, ideale per esaltare le armonie vocali e la ricchezza timbrica dell’ensemble. Il tutto arricchito dalla presenza di una voce femminile, che introduce una sfumatura nuova rispetto alla formazione storica.

“Banana Republic”, nel lontano 1979, non fu soltanto un tour: fu una rivoluzione. In un’Italia attraversata da tensioni sociali e da un clima cupo, il progetto congiunto di Dalla e De Gregori (e con il contributo di Ron e dei “giovani” futuri Stadio) riempì gli stadi, riportando la gente alla musica dal vivo, attirando oltre 600.000 spettatori ed inaugurando una nuova stagione per la musica dal vivo nel nostro Paese. Le canzoni, registrate anche in un indimenticabile album live, sono diventate patrimonio della memoria collettiva: Ma come fanno i marinai, Un gelato al limon, Bufalo Bill, 4 marzo 1943 – solo per citarne alcune – saranno protagoniste anche in questa emozionante reinterpretazione.

Il concerto al Museo del Saxofono si propone come un viaggio dentro quel tempo e quello spirito, ma con lo sguardo rivolto al presente. È un’occasione imperdibile per gli appassionati della canzone d’autore, per chi ha vissuto quegli anni e per chi vuole riscoprirli attraverso una proposta musicale intensa, curata e coinvolgente.