Torna a Fiumicino il “Festival della Pizza a Portafoglio”

La quarta edizione dell’evento si svolgerà in Darsena, Largo Marinai d’Italia, il 13 e 14 luglio dalle 18 alle 24

Il 13 e 14 luglio dalle 18 alle 24 in Largo Marinai d’Italia a Fiumicino, torna un evento imperdibile: il 4° Festival della Pizza a Portafoglio. Un’ottima occasione, con ingresso libero, per tutti gli amanti della pizza per gustare questa prelibatezza italiana in un formato unico e delizioso.

Durante le due serate, la Darsena si trasformerà in un vivace punto di ritrovo per famiglie, amici e appassionati di cucina, offrendo una vasta selezione di pizze a portafoglio preparate da alcuni dei migliori chef – pizzaioli del Lazio. Il festival inoltre prevede intrattenimento musicale, stand gastronomici, attività per bambini e molto altro, creando un’atmosfera accogliente per tutte le età.

Domenica, alle ore 18, il Primo Cittadino Mario Baccini, sarà presente all’evento insieme all’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli.

In occasione della manifestazione in Largo Marinai d’Italia, per il periodo 12, 13 e 14 Luglio sarà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Largo Marinai d’Italia, dalle ore 17.00 del 12 Luglio 2024 alle ore 24.00 del 14 Luglio 2024 e comunque fino al termine della manifestazione, garantendo i posti disabili, gli stalli riservati alle forze dell’ordine e la pertinente area che deve essere lasciata libera per motivi di sicurezza.

– esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.