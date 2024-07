Passato prossimo puntata 19: Hollywood sulla foce del Tevere

Aneddoti, vicende e curiosità della storia più contemporanea del territorio di Fiumicino

di Roberto Saoncella

Durante questi mesi in cui ho cominciato a scrivere questa rubrica, e quindi durante le ricerche che volta per volta ne sono conseguite, ho conosciuto tante persone nuove e ho potuto vedere tantissime foto più o meno interessanti. Nei loro racconti e nelle immagini, ho trovato una sorta di filo conduttore che vorrei provare ora a raccontare. Riguarda la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo, che frequentavano regolarmente la nostra città.

Ad essere corretti dovremmo dire che ancora frequentano, perché i facebook di amici gestori di ristoranti, sono pieni di foto o selfie con attori famosi, conduttori o sportivi. A pochi chilometri da noi c’è Fregene, ma quella è tutta un’altra storia. Così come, più recentemente, abbiamo conosciuto gli anni in cui bastava andare al ristorante da Pisicchio per incontrare i giocatori, se non l’intera squadra della Roma. Ma possiamo andare ancora più indietro, negli anni ’80, quando la passeggiata serale su Torre Clementina (vuota come difficilmente oggi si riuscirebbe ad immaginare), finiva da Bastianelli al Molo per vedere qualche Ferrari o giù di lì, parcheggiata fuori. Quello diventava un posto d’élite, come nella realtà lo era stato fino a pochi anni prima, quando a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 al piano terra del ristorante e del giardino venne creato il “Molo Club”. Fu un’idea di Ezio Bastianelli, che voleva portare sul litorale Romano il fascino di locali già noti su altre riviere italiane. Ne venne fuori un night, come si diceva allora, che ospitava musica dal vivo, premiazioni, sfilate di moda. Divenne un punto di riferimento per il bel mondo di allora, la dolce Vita. Addirittura ne venne fatta una cartolina.

Tra i curiosi di Fiumicino, amico del proprietario, c’era Umberto, giovane poco più che ventenne, appassionato di fotografia, che la sera, prima di rientrare “fa un salto per vedere chi c’è al Molo club”. Sue sono le foto che corredano questo articolo: Marcello Mastroianni con Sergio Citti, il Mago Silvan, Ursula Andress e Helmut Berger, Patty Pravo etc.. È da questa ultima chiacchierata con lui che nasce questa puntata e le prossime, quando la “Hollywood sul Tevere” frequentava la sua foce.