La ruota panoramica itinerante resterà in darsena fino all’8 settembre

Biselli: “Si è dimostrata un’attrazione preziosa per le attività commerciali della zona ed ha contribuito a vivacizzare l’estate”

A seguito del grande entusiasmo espresso da cittadini e turisti, per la ruota panoramica itinerante, installata in Darsena, l’Amministrazione Comunale ha deciso di estendere la sua permanenza fino a domenica 8 settembre.

“La ruota si è dimostrata un’attrazione preziosa per le attività commerciali della zona ed ha contribuito a vivacizzare l’estate – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli – Siamo felici di offrire ad un numero ancora maggiore di persone l’opportunità di ammirare Fiumicino da una prospettiva unica”.

DISCIPLINA TRAFFICO Verrà pertanto prorogata fino all’8 settembre, anche la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Largo Marinai d’Italia nell’area adiacente a Largo Giancarlo Franco Bozzetto, per consentire la continuazione delle operazioni relative alla ruota panoramica e alla gestione dell’area necessaria.

Le restrizioni riguarderanno i seguenti stalli:

– Stalli per motoveicoli situati al vertice.

– 7 stalli per autoveicoli lungo il lato strada fino all’attraversamento pedonale (eccetto).

– 5 stalli per autoveicoli nel tratto mediano.

– 12 stalli per autoveicoli nel tratto adiacente allo specchio d’acqua.