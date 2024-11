Ecomuseo del Litorale Romano, sabato 23 inaugurazione del nuovo allestimento multimediale della Sala 5 del Polo

Questo sarà uno degli appuntamenti de “Il Litorale incontra la sua storia”

di Dario Nottola

Sabato 23 novembre, a Maccarese, sarà inaugurato il nuovo allestimento multimediale della Sala 5 del Polo dell’Ecomuseo del Litorale Romano, realizzato con il sostegno della Regione Lazio e del Ministero della Cultura. Una nuova sperimentazione della Crt-Cooperativa Ricerca sul Territorio per sviluppare ulteriormente le potenzialità comunicative del sistema ecomuseale del territorio, nato 30 anni fa con il Polo Ostiense “Maria Pia Melandri“.

Sarà uno degli appuntamenti de “Il Litorale incontra la sua storia“, la manifestazione organizzata dalla Crt con la Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna e la partecipazione del Comune di Fiumicino e del Municipio Roma X, che celebra il 140/mo anniversario della bonifica del Litorale Romano, la storica impresa compiuta dagli operai ravennati della prima cooperativa bracciantile del mondo a partire dal 1884.

Accanto alle celebrazioni ufficiali, il 23 a Maccarese ed il 24 ad Ostia Antica, presentazioni di studi e ricerche, esibizioni delle scuole gemellate di Acilia (Calderini Tuccimei) e di Ravenna (Manara Valgimigli) e della scuola Marchiafava di Maccarese, performance teatrali, videoproiezioni documentarie, concerti di musica tradizionale. Ad Ostia Antica l’evento speciale è costituito dal Concerto del Maestro Ambrogio Sparagna con i Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica e il Coro Popolare, con “Voglio cantare, se non canto moro”, dedicato ai canti e ai suoni tradizionali della compagna romana. Un’occasione eccezionale per ascoltare questo grande interprete della musica popolare italiana, che ha fatto dell’organetto, già da tempo dimenticato, uno strumento musicale di larga diffusione e della tarantella un ballo apprezzato anche dai più giovani, grazie alla fondazione de La notte della Taranta. La a manifestazione si chiuderà sabato 30 al Polo Ostiense dell’Ecomuseo con la festa per il 30° anniversario della sua fondazione.