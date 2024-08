Divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro durante i concerti di Passoscuro e Fiumicino

Firmata l’ordinanza sindacale in occasione delle manifestazioni “Notti d’Estate 2024”

In considerazione dei consistenti flussi turistici previsti in occasione degli eventi musicali, attraverso apposita Ordinanza Sindacale, è stato sancito il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, per tutti i pubblici esercizi adiacenti e/o prospicienti i luoghi interessati delle manifestazioni, in occasione della manifestazione “Notti d’Estate 2024”, in programma per sabato 3 agosto a Passoscuro in P.zza Santarelli e dal 7 all’11 agosto nella Darsena di Fiumicino.

Durante gli eventi musicali l’Ordinanza stabilisce che:

1) é vietata la detenzione in contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di qualsiasi tipo;

2) la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro;

3) la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata con le sole eccezioni per il servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno e sulle rispettive aree e rispettivi spazi pertinenziali, regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere nell’immediato i contenitori.

Ricordando, che è vietata la vendita di alcolici e super alcolici ai minori di 18 anni.