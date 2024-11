Concessioni demaniali abitative, Di Genesio Pagliuca, Zorzi e Meloni: “Catini non conosce fatti e norme”

“Abbiamo presentato la richiesta di un consiglio comunale straordinario, perché ci sembra doveroso stare al fianco dei cittadini”

“In merito alle richieste di pagamento di ingenti indennizzi e di un possibile sgombero delle case da parte dell’Ufficio Demanio a numerose famiglie, in particolare di Fregene e Passoscuro, qualche giorno fa abbiamo presentato la richiesta di un consiglio comunale straordinario” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD, Fabio Zorzi, Consigliere comunale PD e Paola Meloni, Consigliera comunale Lista Civica Ezio.

“Siamo in attesa di questa convocazione – aggiungono – che auspichiamo arrivi entro pochi giorni, anche perché ci sembra doveroso stare al fianco dei cittadini interessati e trovare una giusta e rapida soluzione”.

“Con l’occasione, ancora una volta, prendiamo atto che – rimarcano – il consigliere Catini facendo sfoggio di sapienza dimostra la sua scarsa conoscenza dei fatti e delle norme, e anche di non saper interpretare un testo, benché semplice”.

“A proposito delle abitazioni sul demanio – proseguono – che anche la precedente amministrazione avrebbe considerato abusive, addirittura provvedendo alla loro demolizione, non ha capito che si è trattato di un discorso specificatamente afferente alle sole 13 abitazioni ubicate al nord di Passoscuro, in un’area ricompresa in zona 1 della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, prive di servizio idrico e fognario, e solo abusivamente allacciate alla rete elettrica. Una condizione fortunatamente non estensibile alle oltre 400 abitazioni alle quali abbiamo fatto riferimento nei precedenti comunicati”.

“Ci fa piacere sapere che – ribadiscono – solo alcuni concessionari hanno ricevuto o riceveranno gli avvisi che al momento stanno gettando nel panico decine di cittadini, e quindi ci aspettiamo che vengano messe in atto le procedure di cui alla delibera 101/2023″.

“E ci dispiace che Catini in questa situazione sia più attento a ricercare i buoni e i cattivi, invece di cercare un’unità per trovare una soluzione al fine di evitare un’emergenza abitativa, che a quanto dichiarato non è. Però viste le tante promesse disattese, ci preoccupa. Perché quello che oggi viene detto che è così, domani potrebbe diventare altro. E questa crediamo che sia anche la preoccupazione dei tanti cittadini interessati” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi e Paola Meloni