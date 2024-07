Aeroporto, Califano: “Dopo le denunce dei dipendenti urgono risposte concrete su salari, precarietà e sicurezza”

“L’hub intercontinentale deve tornare a essere un polo occupazionale di riferimento, non un luogo di incertezza”

“L’inchiesta pubblicata questa mattina su RomaToday dalla giornalista Giada Valdannini, con testimonianze dei lavoratori e le denunce delle parti sociali, va dritta al cuore della questione aeroportuale, soprattutto quella di Fiumicino che conosco bene” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“L’ho sottolineato qualche settimana fa – rimarca – quando il Da Vinci è stato nuovamente premiato come miglior aeroporto d’Europa. Quei risultati non si ottengono senza l’impegno e l’abnegazione di chi in quel sedime opera e lavora duramente ogni giorno“.

“Oggi più che mai – ribadisce la consigliera regionale del Pd Lazio – vanno rimessi al centro dell’agenda il salario, la stabilità economica e contrattuale, la dignità lavorativa e la sicurezza dei dipendenti aeroportuali, la clausola sociale. Serve un contratto unico nazionale degli aeroportuali con tutele normative ferree e non una frammentazione dei contratti che porta precarietà e instabilità. Vanno aumentati gli stipendi, regolamentati i turni, inserita la clausola per il lavoro usurante. Il Da Vinci sia il migliore anche per la qualità della vita di chi lì opera e lavora”.

“L’hub intercontinentale di Fiumicino deve tornare a essere un polo occupazionale di riferimento, un fiore all’occhiello per il territorio, non un luogo di incertezza” conclude Michela Califano