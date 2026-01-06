Via Guido Moccia, allarme sicurezza: traffico in aumento e auto troppo veloci

I residenti chiedono dossi rallentatori e attraversamenti pedonali rialzati per prevenire incidenti

Via Guido Moccia, strada di collegamento tra via Trincea delle Frasche e via Valderoa all’Isola Sacra, è diventata negli ultimi anni sempre più trafficata. Secondo i residenti la crescita dei transiti non è stata accompagnata da adeguati interventi di messa in sicurezza e oggi la via presenta un livello di pericolosità preoccupante.

Il problema principale è rappresentato dalla mancanza totale di marciapiedi: i pedoni sono costretti a camminare sul bordo della carreggiata, condividendo lo spazio con veicoli che spesso procedono a velocità elevate. Questa condizione espone quotidianamente a rischi bambini, anziani, ciclisti e chiunque debba raggiungere le abitazioni o i servizi della zona.

“Per rallentare il traffico esistono sistemi efficaci e poco invasivi – spiegano i cittadini – In molte strade della città vengono utilizzati con successo gli attraversamenti pedonali rialzati, che tutelano i pedoni e allo stesso tempo inducono le auto a moderare la velocità”.

Proprio tali soluzioni, insieme ai dossi rallentatori, sono al centro della richiesta presentata all’Amministrazione comunale.

I residenti chiedono un intervento urgente prima che si verifichi un incidente grave. L’installazione di dossi e attraversamenti rialzati, sostengono, costituirebbe un investimento indispensabile per la sicurezza stradale, capace di ridurre il rischio di investimenti e di restituire serenità a chi vive in via Guido Moccia.

Dal quartiere arriva quindi un appello chiaro al Comune: inserire la strada tra le priorità del piano di moderazione del traffico e adottare al più presto le misure necessarie a tutela dell’incolumità pubblica.