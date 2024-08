Torre Clementina, Petrillo (Lista Civica Ezio Sindaco) “proposta mozione per installazione panchine pubbliche e zone d’ombra”

“L’obiettivo è quello di garantire punti di sosta per favorire l’accessibilità e la comodità per tutte le fasce della popolazione”

“Nel corso del consiglio comunale odierno abbiamo presentato una mozione per sollecitare l’amministrazione comunale a migliorare la vivibilità di via Torre Clementina attraverso l’installazione di panchine pubbliche e zone d’ombra in numero adeguato.” Lo dichiara in una nota il consigliere Angelo Petrillo, Lista civica Ezio sindaco.

“L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini punti di sosta strategicamente distribuiti lungo l’arteria cittadina, per favorire l’accessibilità e la comodità per tutte le fasce della popolazione.”

“La mozione, inoltre, prevede l’implementazione di soluzioni che aumentino il comfort nelle aree di sosta, specialmente nei periodi estivi. A tal fine, si propone anche l’installazione di strutture per la creazione di zone d’ombra, come pergolati o alberature idonee, che rendano più piacevole la permanenza all’aperto, contribuendo a migliorare la qualità della vita urbana.”

“Questo intervento – conclude Petrillo – non solo risponderebbe alle esigenze quotidiane dei cittadini, ma rappresenterebbe anche un passo avanti verso un’urbanistica più inclusiva e attenta al benessere collettivo. Invitiamo pertanto l’amministrazione a considerare con attenzione questa proposta, al fine di rendere via Torre Clementina un luogo più accogliente e vivibile per tutti.”