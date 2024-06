Top Level Fighters – I Guardiani del Faro

Domenica 30 giugno l’evento sportivo presso la struttura balneare “Sotto le stelle” in Via del Faro

Oggi, domenica 30 giugno, l’A.S.D. Team Rocchi Muay Thai, in collaborazione con la Federkombat, ha organizzato l’evento sportivo “Top Level Fighters – I Guardiani del Faro” che si terrà presso la struttura balneare “Sotto le stelle” di Via del Faro, a partire dalle ore 18.00.

Nell’arco della serata si avrà modo di assistere alle performance di alcuni tra i migliori atleti del panorama nazionale ed internazionale degli sport da combattimento. L’evento sportivo prevede “Prestige Fight Internazionali” e incontri femminili tra alcune delle campionesse più affermate nel panorama italiano ed estero di Muay Thai e Kickboxing.

Nel corso della manifestazione sportiva si sfideranno tra le sedici corde anche atleti professionisti provenienti da tutta Europa e ci saranno anche diverse match di atleti del territorio di Fiumicino, tra cui il già Campione Europeo di Muay Thai WMC e già Campione Italiano di Kickboxing Wako Pro Alessio Ancinelli, che combatterà con lo spagnolo Arkaitz Santos Vicente.

Mentre altri atleti affermati del territorio affronteranno una selezione di fighters francesi e portoghesi.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 18.00 con le precard, avranno luogo match di atleti del panorama dilettantistico e non, provenienti da tutta la Regione Lazio e dal Comune di Fiumicino, molti dei quali sono allenati dal maestro Enrico Rocchi. A seguire dalle ore 20.00 le maincard.

L’intero evento, patrocinato dal Consiglio Regionale del Lazio e dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, si svolgerà in collaborazione con la Federkombat – Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot boxe e Sambo, Federazione Sportiva Nazionale del CONI ed è sostenuto da Cielo Fco.

I titoli e gli incontri internazionali saranno organizzati sotto la supervisione delle Federazioni Nazionali WAKO per la Kickboxing e IFMA per la Muay Thai. La Muay Thai è un’arte marziale che affonda le radici nella storia thailandese e attrae sempre più appassionati anche in Italia. Con oltre 30 mila praticanti in tutta la penisola, infatti, questa disciplina ha registrato una crescita del 10% negli ultimi tre anni e un conseguente aumento delle strutture che offrono ai propri iscritti corsi dedicati alla disciplina sportiva, anche nel territorio del Comune di Fiumicino.

L’A.S.D. Team Rocchi Mauy Thai è nata proprio dalla passione del maestro Enrico Rocchi che ha introdotto e divulgato nel territorio di Fiumicino la dedizione e il rispetto per questo nobile e antico sport, divenuto in tempi recenti sport olimpico.