Strisce blu, Di Genesio Pagliuca: “Decisione presa per fare cassa”

“Ancora una volta la maggioranza non rispetta i cittadini”

“Il Comune di Fiumicino durante ha approvato il piano parcheggi che prevede l’attivazione delle strisce blu ovunque. Una decisione che noi potremmo pure condividere, se non fosse che le scelte dell’amministrazione denotano la volontà di fare cassa e non di fare ordine agevolando la vita dei cittadini, residenti e non” lo dichiara il consigliere comunale dell’opposizione, Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo PD.

“Lo testimonia il fatto che – sottolinea – i parcheggi a pagamento riguarderanno Fregene e tutto il lungomare di Maccarese. In più, non sono state previste agevolazioni per i lavoratori e per i residenti. Si tratta dell’ennesima azione scellerata di questa amministrazione, che continua non rispettare i propri cittadini”.

“Entrando nel merito delle tariffe, dovrebbe esserci maggiore comunicazione in quanto non è possibile trovare informazioni su modalità di pagamento e agevolazioni da nessuna parte. Come ad esempio, le auto ibride. In questo modo non si fa altro che ingenerare confusione tra chi in realtà dovrebbe poi sostenere economicamente il provvedimento. Inoltre, ancora una volta vediamo una maggioranza sbadata e incapace di amministrare un territorio così vasto. Non vogliamo pensare che ci sia malizia dietro ad alcune mancanze evidenti, come per esempio quella di non attivare le strisce blu a Focene o Passoscuro” conclude Ezio Di Genesio Pagliuca