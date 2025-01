Terza vittoria consecutiva per la Supernova Fiumicino della DR2

Dopo il +4 di fine primo tempo, nella ripresa la Supernova diventa padrona assoluta della partita

Arriva la terza vittoria consecutiva del 2025 per la Supernova Fiumicino della DR2, una vittoria sì meritata ma arrivata al termine di una prestazione non esattamente brillantissima.

I ragazzi del presidente Porfidia infatti, specie nel primo tempo, non giocano la pallacanestro richiesta da coach Cipriani, ma dopo aver fatto i conti con il -1 al 10’ Maduka e soci iniziano a cambiare a cambiare marcia. Un pò alla volta, ma la velocità differente inizia a notarsi. Dopo il +4 di fine primo tempo, nella ripresa la Supernova diventa padrona assoluta della partita fino ad arrivare al definitivo +17 del 40’ (57-40).

Complice il rinvio al 27 febbraio della gara in trasferta contro la Dbs, i rossoneri torneranno in campo venerdì 7 febbraio al Pala Supernova per il big match contro la Niuppy.

SUPERNOVA FIUMICINO-RIM SPORT CERVETERI 57-40 (13-14, 28-24, 43-33)

Supernova: Bargiacchi 10, Bartoccetti 14, Colaiori, Confalone 2, Di Giovanna, Di Natale 3, Grasselli, Maduka 12, Mbainada, Macina, Rinaldi 8, Ukmar 8. Coach: Cipriani

Cerveteri: Salomone, Albano 3, Caccamo 8, Savelloni 7, Garau ne, Amadio 10, Parenti 2, Guerra 8, Pozharskii 2, Mosti. Coach: Fabbi