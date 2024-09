Supernova Fiumicino, Tebaldi perno imprescindibile del nuovo roster di C

Il capitano: “Pronti per una nuova stagione”

La Supernova Fiumicino non poteva che cominciare dal suo capitano e leader tecnico, Andrea Tebaldi, la composizione del roster 2024-25. Un nome, una garanzia.

Dopo aver dominato per anni in tutti i campionati regionali, conquistando anche il titolo di miglior realizzatore d’Italia nella stagione 2019-20, dal 2021 è diventato il vero trascinatore di una Supernova spinta a suon di canestri dal campionato di Promozione alla Serie B (28 punti di media in C).

Ma ora è il momento di iniziare un nuovo percorso con i rossoneri, che si preannuncia decisamente stimolante: “Non vedo l’ora di ricominciare, l’entusiasmo è contagioso. Ringrazio il presidente Laurenza per la fiducia che ha dimostrato nuovamente nei miei confronti, negli anni si è creato un vero rapporto di amicizia che ci lega anche all’esterno del parquet. Per questo motivo sono ancora più contento di ripartire nuovamente insieme” le primissime parole di Tebaldi

A pochissime ore dall’inizio della preparazione, il capitano rossonero fa il punto della situazione in casa Supernova: “Siamo pronti per ritornare in palestra, la società ha puntato su un coach di grandissima esperienza e questo è sicuramente un bigliettino da visita non di poco conto. Sono sicuro che con l’apporto di tutti potremo toglierci delle belle soddisfazioni nel corso della stagione. L’augurio è che i nostri tifosi possano supportarci e spingerci a dare quel qualcosa in più che nel corso di un campionato può diventare un fattore decisivo”.