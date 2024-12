Supernova Fiumicino, la C Unica di scena a Cassino per la prima di dicembre

Coach Sardo: “Attenzione e umiltà”.

Mancano davvero poche ore e poi prenderà il via l’ultimo mese dell’anno, un mese davvero importante per la Supernova Fiumicino di C Unica.

Reduci da un periodo non ricco di successi, i rossoneri domani alle 18:00 saranno di scena sul parquet di Cassino: “Una gara da giocare con la massima umiltà e la massima attenzione, perché la classifica parla chiaro in questo momento e quindi bisogna pensare a rialzarsi per tentare poi di entrare tra le prime otto – le parole alla vigilia del capo allenatore Andrea Sardo -. Ci siamo avvicinati al risultato contro Sora, ma non è bastato perché ci manca ancora qualcosa per imboccare la strada giusta e percorrerla da qui in avanti. Ora, quindi, dobbiamo dare il massimo e cercare di vincere più partite possibili”.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook di Cassino e della Supernova.