Supernova Fiumicino, dopo due vittorie arriva una battuta d’arresto

Staffieri: “Impariamo dai piccoli errori”

Per la Supernova Fiumicino, targata C Unica, dopo due vittorie arriva una battuta d’arresto . Mercoledì sera prima uscita davanti ai propri tifosi per i rossoneri impegnati contro l’Alfa Omega.

Una serata di alti e bassi per capitan Tebaldi e compagni che hanno accusato in maniera evidente l’intenso lavoro svolto nelle ultime settimane (21-14, 23-20, 14-18, 17-26). Ma questo fa parte naturalmente del precampionato. Vietato, quindi, abbattersi.

A fine gara la guardia Valerio Staffieri ha parlato della prova della Supernova: “Abbiamo risentito dei carichi di lavoro, ma per fortuna queste partite servono proprio per incamerare spunti e capire dove andare a migliorare. Ci sono stati dei piccoli errori contro l’Alfa e su questi dovremo concentrarci nel corso dei prossimi allenamenti”.

Venerdì alle 20:45 i rossoneri giocheranno una nuova amichevole al Pala Supernova, questa volta l’avversario sarà Civitavecchia.

Tabellino Supernova: Peroni 5, Guadagnini 4, Tripodi 1, Staffieri 17, Marchetti 12, Manzotti, Tebaldi 19, Vani 14, Zappalà 3. Coach: Di Segni