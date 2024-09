Supernova e Staffieri ancora insieme

L’ala: “Società seria e con senso di appartenenza”

Talento, entusiasmo, qualità e ora anche esperienza. E non solo. La Supernova Fiumicino è orgogliosa di annunciare la permanenza della guardia-ala classe 1992 Valerio Staffieri.

Dopo aver mosso i primi passi con la Virtus Roma, che gli permette anche di assaporare il gusto della Serie A1, il rossonero inizia a diventare un giocatore cardine per le formazioni del campionato di B Nazionale. Dopo il debutto con Scauri nel terzo torneo italiano, gioca successivamente con l’Eurobasket, con la Nova Roma, con Teramo, con Chieti, Matera, Firenze e Monferrato. Nel mezzo vive da protagonista anche la Serie A2 con la canotta dell’Eurobasket.

Ma ora per Staffieri è tempo di soffermarsi solo e soltanto sul presente: “Sono curioso di misurarmi con un campionato nuovo, che però è sicuramente composto da squadre molto attrezzate con giocatori esperti e di livello. Se non avessi trovato nella Supernova una società seria, organizzata e con un grande senso di appartenenza, non avrei accettato di scendere di categoria. Qui credo che ci siano tutti gli ingredienti e le persone giuste per una stagione da giocare e da seguire con grande entusiasmo”.