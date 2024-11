Promozione: il Fregene Maccarese risale la classifica del girone C con la seconda vittoria consecutiva

La gara del “Paglialunga” si decide nel primo tempo con la doppietta di Rizzitelli

Il Fregene Maccarese di Mister Natalini vince il match di recupero dell’ottava giornata del campionato di Promozione contro la VJS Velletri.

La gara del “Paglialunga” si decide nel primo tempo con la doppietta di Rizzitelli. Il giocatore biancorosso va a segno al 25’pt, mentre gli ospiti trovano il gol del pareggio al 39’pt con Passaretta. Riprende il gioco e, al 40’pt, Rizzitelli si ripete siglando il 2-1 finale.

Una vittoria con la quale il Fregene Maccarese sorpassa tre squadre nella classifica del girone C, portandosi a 14 punti. Fondamentale è stato anche il successo di domenica scorsa per 1-2 in casa del Città di Lenola, grazie alle reti di Gianluca Toscano e Alessio Davì. Nella prossima giornata l’undici biancorosso affronterà in casa la F.C. Montenero.

IL TABELLINO

FREGENE MACCARESE – VJS VELLETRI 2-1

FREGENE MACCARESE: Pacelli, Colace, M. Natalini, Davi (28’st Scerrati), Attardo (39’pt Territo), Stendardo, Di Vilio, Rizzitelli, Marchese (21’st Toscano), Davì (15’st Greco), Scifoni. A disp.: Teti, Gulli, Ilari, Gallinari, Di Pilato. All.: Natalini

VJS VELLETRI: La Rosa, Costanzo (43’st Ciarelli), Francescotti, Gallo (17’st Cafarotti), F. Ilardi, Noce, Passaretta, Mingarelli, Mazzaferri (39’st Bala), Mollo, G. Durante (7’st Carlino). A disp.: Battisti, Seccafien, Fr. Ilardi, Felici, L. Durante. All.: Valenti.

MARCATORI: 25’pt Rizzitelli (F), 39’pt Passaretta (V), 40’pt Rizzitelli (F).