Per la Supernova Fiumicino non basta un buon primo tempo a Pomezia (73-54)

Coach Sardo: “Sono fiducioso per il futuro, ma dobbiamo essere uniti e lottare insieme”

La Supernova Fiumicino ci prova a fermare Pomezia, l’imbattuta del girone L della C Unica, ma dopo un buon primo tempo, dal quale bisognerà ripartire, nella ripresa non riesce a restare in scia fino alla fine nonostante alcuni segnali incoraggianti (73-54).

Tra la prima della classe e chi vorrebbe provare a recitare un copione simile in futuro il divertimento comunque non poteva mancare. Ovviamente. Così come l’intensità. Costante. Un pò come i capovolgimenti di fronte nel punteggio che nei venti minuti iniziali sono continui. Dopo il botta e risposta in avvio, il primo vero break è firmato dai rossoneri che al 15′ con i 6 punti del rientrante Marchetti (costretto però a rifermarsi poco dopo), i 3 del capitano Tebaldi e la tripla di Finamore dall’angolo si portano sul +6 (24-30). Il secondo è dei padroni di casa che, trascinati da Frisari, con un pesante parziale di 16-0 chiudono il primo tempo sul 40-30. E per certi versi chiudono anche la partita. La squadra di coach Sardo, al debutto sulla panchina rossonera, lotta sì su ogni pallone e prova a rendere vibrante il finale, ma purtroppo non basta per ribaltare il punteggio e interrompere la striscia negativa.

“Avevo bisogno di fare una fotografia del momento della nostra squadra rispetto a una squadra che oggi è già al top – è il commento, a fine partita, del capo allenatore dei rossoneri – Naturalmente l’organizzazione che voglio richiede tempo, ora la cosa importante è riuscire a trasmettere fiducia ai ragazzi per superare così i momenti difficili di una gara. Sono fiducioso per il futuro, ma dobbiamo essere uniti e lottare insieme”.

VIRTUS POMEZIA-SUPERNOVA FIUMICINO 73-54 (21-13, 40-30, 54-43)

Supernova: Zappalà, Tebaldi 11, Guadagnini 9, Tripodi, Manzo 2, Manzotti 7, Staffieri 10, Finamore 5, Vani 4, Marchetti 6. Coach: Sardo