Pallavolo serie C femminile, la San Giorgio di Maccarese in cima alla classifica

Vittoria in trasferta, con un secco (3 – 0), alla ASD poolstars volley

Sabato 19 ottobre la seconda giornata di gioco per la serie C femminile di pallavolo. La società sportiva San Giorgio di Maccarese, ha confermato un assetto di squadra compatto ed efficace vincendo fuori casa con un secco 3 a 0 alla ASD poolstars volley. Questo risultato porta la San Giorgio in cima alla classifica a parità con la società Lazio.

Il coach Pellegrini a fine partita ha commentato: “Non si deve mollare, anche in vista del prossimo incontro, con una squadra molto bene strutturata, il Tor di Quinto”.