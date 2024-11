Pallavolo serie C femminile, la San Giorgio di Maccarese a soli 2 punti dalla capolista

Pellegrini: “Contro Don Orione è stata una partita dai due volti”

La serie C femminile di coach Pellegrini ha affrontato in casa l’APD Don Orione Pallavolo, nel campo dell’IST. San Giorgio a Maccarese (3-2). La squadra, fresca di vittoria, ha affrontato un avversario a soli due punti in meno in classifica.

“Primo e terzo set giocati molto bene, con pochi errori e molta solidità – ha commentato il coach Simone Pellegrini – Secondo e quarto set abbiamo fatto molta fatica a fare punti, abbiamo alzato di molto l’errore e di conseguenza abbiamo regalato punti all’avversario. Per fortuna il tiè break siamo riusciti a portarlo dalla nostra, ma non è stata una buona prestazione generale. Ora torniamo a lavorare in palestra, dobbiamo preparare bene la prossima gara contro Virtus“