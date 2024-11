La Supernova non riesce a fermare Frosinone

Sul proprio parquet i rossoneri non riescono a ritrovare il successo (85-92)

Non basta un buon approccio e la reazione negli ultimi dieci minuti, la Supernova Fiumicino di C non riesce purtroppo a imboccare la strada giusta neppure questa volta.

Sul proprio parquet i rossoneri non riescono a ritrovare il successo, anche contro Frosinone arriva una sconfitta (85-92). Peccato perché all’inizio sembrava che le cose stessero funzionando abbastanza bene. Dopo un vibrante primo quarto, tripla da casa sua allo scadere del capitano Tebaldi per il +2, a metà della seconda frazione però si spegne a sorpresa la luce e il buio inizia a fare davvero paura minuto dopo minuto (33-49 al 16’).

Dopo aver visto aumentare lo svantaggio, prima dell’ultimo periodo di gioco la Supernova ha il primo sussulto che porta poi alla vera reazione nel finale di gara che sfortunatamente non basta. Con i canestri di Tebaldi e Finamore si arriva fino al -4, dopodiché tocca sventolare bandiera bianca.

SUPERNOVA FIUMICINO-SCUOLA BASKET FROSINONE 85-92 (27-25, 37-53, 55-68)

Supernova: Zappalà 3, Peroni ne, Tebaldi 29, Guadagnini 8, Tripodi 3, Manzo 5, Manzotti 17, Staffieri 7, Mazzone ne, Finamore 11, Vani 2. Coach: Di Segni