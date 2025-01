La Supernova Fiumicino, targata DR2, comincia l’anno con un successo

75-59 il risultato finale della gara casalinga vinta dai rossoneri contro il Civita Basket

Alla prima del 2025 la Supernova Fiumicino targata DR2 si regala una vittoria convincente e importante. Il modo migliore per iniziare l’anno.

75-59 il risultato finale della gara casalinga vinta dai rossoneri contro il Civita Basket, una gara che dopo l’equilibrio iniziale viene spaccata completamente in due parti dalle triple di Bartoccetti e Bargiacchi che sul finire del primo tempo consentono poi alla Supernova di arrivare fino al meritato +14. Spaccata ormai in due, la squadra del presidente Porfidia non deve far altro che tenersi stretta la sua parte fino al quarantesimo. E lo fa con il giusto atteggiamento e con il giusto spirito, che non dovrà mai cambiare nei prossimi mesi.

“Vittoria certamente importante – afferma a fine gara, il coach Cipriani dopo aver analizzato la prova della sua squadra – vittoria che ci permette di avvicinarci al giro di boa nel migliore dei modi. Bravi i ragazzi ma siamo consapevoli che c’è ancora tanto da lavorare, perché possiamo e dobbiamo fare meglio nel proseguo della stagione”.

SUPERNOVA FIUMICINO-CIVITA BASKET 75-59 (15-17, 40-26, 67-40)

Supernova: Bargiacchi 10, Bartoccetti 8, Confalone 2, Di Natale 23, Grasselli ne, Maduka 4, Mbainada 2, Profumo 2, Rinaldi 9, Ukmar 15. Coach: Cipriani

Civita: Baldelli 29, Pieri 8, Gasbarri 4, Cima 8, Santucci, Di Battista, Mariani, Rossini, Bizzarri 3, Colamedici 3, Tranzi 4. Coach: Santi