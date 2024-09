La Supernova Fiumicino pronta per il debutto in C

Il presidente Laurenza: “Vogliamo disputare una stagione da protagonisti”

Il 5 ottobre, i rossoneri, pronti a vivere un’emozione speciale, per il loro primo giorno di campionato, visto che la Supernova Fiumicino farà il suo esordio nella C Unica sul parquet di Anzio.

“Vogliamo partire con il piede giusto, pur sapendo che le assenze di Vani e Zappalà non saranno di poco conto. Ma sono fiducioso, la squadra ha tutte le qualità per poter portare a casa il risultato – il pensiero del presidente Andrea Laurenza (vedi foto) – La nostra volontà è quella di disputare una stagione da protagonisti, sappiamo che il campionato sarà lungo e difficile ma per questo motivo abbiamo costruito un roster di spessore che dovrà dare il massimo per provare a raggiungere la Serie B”.

Dopo aver gettato delle basi importanti nelle ultime stagioni dal punto di vista della costruzione del roster, basi che hanno portato risultati altrettanto importanti, la Supernova è ripartita con forza e convinzione proprio da chi ha il club rossonero nel suo cuore.

“Abbiamo fatto una scelta ben precisa, confermare prima l’uomo e poi il giocatore. Per noi della Supernova questo è fondamentale – ha sottolineato Laurenza – Siamo contenti di aver costruito la squadra che avevamo in mente, con atleti che hanno dimostrato grande attaccamento ai colori rossoneri. Ma il lavoro non è ancora terminato, manca un ultimo tassello per completare il roster e renderlo così ancora più competitivo. A tal proposito siamo in trattativa con un lungo straniero che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta”.