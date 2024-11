La Supernova Fiumicino di C lotta fino alla fine ma non riesce a ritrovare la vittoria

I rossoneri devono arrendersi contro la Pallacanestro Sora (70-77 il finale)

Con una settimana in più di lavoro con coach Sardo i rossoneri provano a mettere in pratica le richieste del proprio allenatore, richieste che in parte vengono assecondate nonostante di fronte ci sia una delle squadre più in forma del campionato. Dopo un avvio divertente e positivo, prima della fine del quarto iniziale la Supernova si ritrova a sorpresa sotto di 8 lunghezze dopo i canestri in sequenza di Bassilekin, Serra e Camurati.

Ma nonostante lo svantaggio Tebaldi e compagni sono vivi, domandare a Manzo che tra il 12’ e il 14’ trova prima il pari e poi il vantaggio che però in chiusura di fine primo tempo viene cancellato da Sora che vola nuovamente sopra di nove punti. Ma anche questa volta la Supernova è viva. Vivissima. Difesa dopo difesa e con la tripla del solito Manzo si ritorna ancora una volta sulla parità (49-49 al 29’), che in parte è la protagonista fino ai momenti finali quando Sora riesce a gestire il piccolo break conquistato in un ultimo quarto dove gli attacchi segnano a raffica.

SUPERNOVA FIUMICINO-PALLACANESTRO SORA 70-77 (17-22, 33-40, 49-51)

Supernova: Zappalà 5, Peroni ne, Tebaldi 12, Guadagnini, Tripodi, Manzo 23, Manzotti 14, Staffieri 14, Finamore 2, Vani. Coach: Sardo