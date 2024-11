La Supernova di DR2 debutta in campionato con un successo

In casa del Rim Sport Cerveteri i rossoneri si impongono con il netto punteggio di 47-67

Buona la prima, anzi buonissima. La DR2 della Supernova Fiumicino inizia nel migliore dei modi la sua stagione, inizia con una netta vittoria il suo percorso in campionato.

In casa del Rim Sport Cerveteri i rossoneri si impongono con il netto punteggio di 47-67 al termine di una gara giocata con la giusta personalità. Esattamente quella che coach Cipriani aveva chiesto alla sua squadra, priva di due pedine importanti come Di Natale e Bartoccetti, in occasione dei primi veri quaranta minuti di gioco che avrebbero dato di fatto le prime vere risposte.

E le risposte sono state decisamente confortanti (bene il giovanissimo Confalone), il campo ha parlato chiaro. Ovviamente i due punti conquistati al debutto devono sì servire da benzina utile per il futuro ma anche da incentivo per capire che il serbatoio della macchina rossonera andrà riempito ulteriormente se l’intenzione è e sarà quella di voler fare bene da qui alla fine della stagione.

RIM SPORT CERVETERI-SUPERNOVA FIUMICINO 47-67 (12-17, 12-21, 8-19, 15-10)

Rim: Albano 7, Caccamo 9, Savelloni 10, Gardu, Amadio 7, Arapi 9, Vargiolu, Mosti, Leo 2, D’Alessio 3. Coach: Fabbri



Supernova: Bargiacchi, Confalone 10, Di Pietro 3, Feola 3, Grasselli, Maduka 4, Mbainada, Profumo 11, Rinaldi 20, Ukmar 16. Coach: Cipriani