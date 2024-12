La Supernova di C cerca la terza conferma consecutiva

Domani la penultima gara dell’anno: i rossoneri faranno visita al Club Basket Frascati

Vietato fermarsi, anzi l’obiettivo è molto chiaro: continuare a spingere forte per continuare a vincere. Dopo gli ultimi due successi la Supernova Fiumicino di C è chiamata a prolungare la striscia di risultati positivi.

Domani alle 20:00, per la penultima gara dell’anno, i rossoneri faranno visita al Club Basket Frascati.

“Imperativo fare un altro passo in avanti nella nostra crescita, ragionare quindi gara dopo gara e cercare di vincere il più possibile per risalire la classifica e avvicinarci il più possibile alle prime otto della classe – ha detto alla vigilia coach Andrea Sardo – Domani non sarà facile perché sfideremo una squadra che ha ritmo e che vorrà rifarsi dopo la prova dell’ultimo turno, sarà fondamentale rispettare il nostro piano partita. Tutto parte e partirà, come sempre, dalla difesa e quindi dalla volontà nel voler comprendere che per fare bene è necessaria una crescita nel lavoro da svolgere nella nostra metà campo”.

La gara di domani sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova.