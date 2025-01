La Supernova di C apre l’anno in casa contro Scauri

Coach Sardo: “Dare il massimo per fare dei nuovi progressi nella nostra crescita”

Provare a iniziare l’anno nel migliore dei modi, provare a dare ulteriore continuità dopo le ultime tre vittorie conquistate sul finire del 2024 e fare così un altro passo in avanti importante in classifica.

La Supernova Fiumicino proverà a fare di tutto per non meritarsi il carbone dalla Befana, servirà quindi la versione migliore, nonostante i vari problemi che hanno bersagliato i rossoneri negli ultimi tempi, domani alle 18:00 quando al Pala Supernova arriverà la Fortitudo Scauri per il recupero della 12° giornata.

“Quaranta minuti importanti come quelli giocati nelle settimane scorse ed esattamente come quelli che giocheremo nelle prossime, perché l’obiettivo non deve cambiare e quindi siamo consapevoli di dover recuperare posizioni – ha affermato il giorno prima della palla a due Andrea Sardo coach dei rossoneri – Quello di domani sarà un test più complicato rispetto agli ultimi complice il valore dell’avversario, in più in chiave classifica potrà, forse, valere tanto. Pur consapevoli delle difficoltà con le quali stiamo convivendo, toccherà dare il massimo in campo e provare a fare dei nuovi progressi nella nostra crescita”.

La gara del Pala Supernova sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del club rossonero.