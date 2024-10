La Supernova batte la Virtus Valmontone sul proprio parquet (70-61)

L’ala Manzotti: “Due punti importanti per il morale”

Riecco la Supernova Fiumicino, quella che piace ai suoi tifosi. Dopo due sconfitte consecutive i rossoneri di C battono la Virtus Valmontone sul proprio parquet (70-61).

Un successo arrivato al termine di una gara gestita senza grossi affanni per trenta minuti e con esperienza nel finale, nonostante l’intensità degli ospiti che serve per arrivare fino al -2 al 31’.

Una gara giocata da squadra: compatta, vogliosa. Una squadra che aveva infatti una grande voglia di rialzarsi, e così è stato. Le triple di Guadagnini e gli assist di Marchetti (out poco dopo) servono per creare il primo distacco nel punteggio in avvio, poi Zappalà fa lo stesso nel secondo periodo, mentre nella ripresa Manzo e Tebaldi mettono letteralmente in crisi gli avversari che ci provano comunque in tutti i modi a non alzare bandiera bianca. Tra le buone notizie in casa rossonera anche il ritorno sul parquet di Staffieri e Vani.

Ma ora ovviamente bisognerà non solo riconfermarsi ma anche e soprattutto continuare nel percorso di crescita, perché la qualità non manca e la Supernova potrà davvero far divertire i suoi tifosi.

A fine partita l’ala Francesco Manzotti ha dichiarato: “Due punti importanti per il morale, per cui dobbiamo ripartire assolutamente da qui perché abbiamo il dovere di migliorare diverse cose in campo e di conseguenza di fare bene già nel prossimo turno di campionato che ci metterà di fronte a una big del campionato”.

SUPERNOVA FIUMICINO-VIRTUS VALMONTONE 70-61 (22-15, 30-24, 46-37)