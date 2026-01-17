La Supernova batte la capolista Veroli

Difesa decisiva e gestione finale: la Supernova Fiumicino batte la capolista Veroli

La Supernova Fiumicino vince e convince al termine di una serata adrenalinica, tutta rossonera. Certo, la differenza canestri non è stata ribaltata (82-76), ma pazienza, perché la squadra di coach Pasquinelli batte la capolista Pallacanestro Veroli e riduce il distacco in classifica a due lunghezze.

Al di là dei primi minuti di gioco, dove la tensione andava spazzata via (-10), la Supernova gioca una partita quasi perfetta contro l’altra big del girone C della DR1. Per trenta minuti l’arma in più è la difesa, forse la miglior prestazione difensiva (appena 55 punti concessi), mentre l’attacco è come sempre spietato. Al 15’, dopo i canestri di Gil, Alongi, Galan (8 in sequenza) e Parlato, ecco il primo vero vantaggio (36-25), che continuerà a crescere nel corso dei già citati trenta minuti. 42-26 prima dell’intervallo lungo grazie alle due triple in fila di capitan Parlato, +16 nel corso del terzo periodo (Rinaldi protagonista nei pitturati). Poi, però, verso la fine Veroli rientra in partita riducendo il distacco fino a 5 lunghezze, ma non basta perché la Supernova gestisce da grande squadra i minuti più concitati e si conferma così spietata in casa davanti alla propria gente.

SUPERNOVA FIUMICINO-PALL. VEROLI 82-76

(16-21, 47-37, 67-55)

Supernova: Madonna, Norcino 23, Vivero 9, Galan 15, Alongi 3, Bargiacchi, Rinaldi, Gil 2, Di Natale 3, Parlato 27.

Coach: Pasquinelli