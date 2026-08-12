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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 12 Agosto 2026

Il Borgo Palidoro acquista anche Santarelli e Imperatori

Il mister Armando Stirpe soddisfatto della campagna acquisti del ds Mirko Commentucci

 

di Umberto Serenelli

 

Da più di una settimana il Borgo Palidoro sta sudando agli ordini del mister Armando Stirpe sul rettangolo verde de “Le Muracciola” ad Aranova. La matricola si prepara all’esordio in Coppa Italia e soprattutto a quello nel Campionato di Eccellenza, dove non ha mai militato nella sua storia calcistica. Molto si deve alla voglia di vincere del presidente Alessandro Schiavi che ha investito nella direzione giusta e raccolto i meritati frutti.

 

La campagna acquisti guidata dal ds Mirko Commentucci ha riscosso il consenso della tifoseria e il parere positivo dell’allenatore, in quanto alla rosa sono stati aggregati il portiere Alessio Protani del Civitavecchia, il difensore Lorenzo Marinucci della W3 Maccarese, Nicolas Di Fabio dell’Antica Aurelio, Riccardo Pagliuso della Roma City, Alessandro Pastore dell’Ariccia e Lorenzo La Ruffa dall’Aranova. Alla comitiva amaranto (nella foto) si sono uniti anche gli acquisti di spessore come centrocampista Flavio Santarelli e il difensore centrale Mattia Imperatori.

 

“Abbiamo effettuato una campagna acquisti funzionale alle nostre esigenze nel senso che intendiamo proseguire nel progetto tecnico che ci ha consentito di vincere il campionato – dice il trainer Stirpe -. L’altro aspetto interessante è aver confermato in blocco gli under. Tutto sommato una buona campagna acquisti con quattro elementi che conoscono molto bene l’Eccellenza”.

 

 

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