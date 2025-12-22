Fregene 1948 fermato sul pari dal Cisterna. Al “Paglialunga” finisce 1-1

Scifoni illude su punizione, Finotti pareggia allo scadere. Biancorossi in emergenza difensiva ma protagonisti di una buona prova

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale in casa del Morandi, il Fregene 1948 pareggia 1 – 1 al “Paglialunga” contro il Cisterna. I biancorossi devono fare i conti con l’assenza delle due colonne portanti della difesa, Stendardo e Attardo, mentre fa il suo esordio con la maglia del Fregene il centrocampista Tollardo, l’ultimo nuovo arrivo in rosa. Buon primo tempo dei ragazzi di Mister Natalini che mettono in difficoltà il Cisterna, ci prova infatti subito Gallinari ma il portiere ospite Maini interviene.

Al 23′ arriva il gol del vantaggio grazie ad uno dei magistrali calci di punizione di Scifoni. Al 31′ prima occasione pericolosa per il Cisterna con Notarpietro che, lasciato libero dalla difesa di casa, riesce a colpire il pallone di testa, ma la sfera termina di poco fuori la porta di Pacelli. Al 43′ il direttore di gara non segnala il netto tocco di mano nell’area piccola della difesa del Cisterna, tocco che va a deviare la traiettoria pericolosa di Scifoni. Si scatenano le proteste dei padroni di casa per il rigore negato.

Nella seconda frazione di gioco il Cisterna rientra in campo con più determinazione rispetto al primo tempo e cerca più volte di trovare il gol del pareggio. All’11’ di nuovo pericoloso il Fregene: Dipilato prende palla e va al tiro, ma la traiettoria rasoterra tocca il palo che la devia fuori. Nuovo brivido per il Cisterna che però continua ad aumentare il ritmo. Oltre che dalle varie sostituzioni effettuate dai due allenatori, il gioco è interrotto anche dai vari falli commessi. Allo scadere dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il Cisterna trova il gol del pareggio con Finotti sugli sviluppi di un calcio di punizione.

IL TABELLINO

FREGENE 1948: Pacelli, Vissani (21’st Di Vilio), Rizzitelli (38’st Balleello), Bloise (30’st Sardone), Davì S., Guagliano, Cardiero, Tollardo, Dipilato, Scifoni, Gallinari (21’st Davì A.). A disp.: Cilli, Giontella, Poliziani, Gonnelli, Greco. All.: Natalini.

CISTERNA: Maini, Notarpietro, Poltronetti (44’st Ciarla), Onorato, Ponso, Proscio (34′ st Freguglia), Marafini, Zimbardi, Finotti, Cecconi (44’st Pela), Carlino (38’st Ciccarelli). A disp.: Spirito, Salvoli, Piazzolla, Paolucci, Proia. All.: Bocitto.

ARBITRO: De Santis di Aprilia. Assistenti: Rossi e Pappacena di Roma due.

MARCATORI: 23’pt Scifoni (F), 49’st Finotti (C).

NOTE: Ammoniti: Tollardo, Carlini, Davì A. Recupero: 4’st.