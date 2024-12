Eccellenza: la W3 Maccarese prima in classifica dopo aver rifilato quattro reti al Rieti

Il bomber Davide Follo mette a segno una preziosa tripletta

di Umberto Serenelli

W3 Maccarese a valanga contro il Rieti 1936. La corazzata di Maccarese ha rifilato un poker ai reatini e per effetto della battuta d’arresto del Civitavecchia, sul terreno del Valmontone, balza di prepotenza in testa al girone A del campionato di Eccellenza.

I brillanti tirrenici, ridotti in dieci dal 33’ del primo tempo a causa dell’espulsione di Bosi, prevalgono contro un collettivo apparso all’ex Emilio Darra impacciato e privo della concentrazione per contrastare la travolgente manovra della prima della classe.

Sul rettangolo verde dello Stadium, il fischio d’avvio vede il Rieti proiettato in avanti con una pericolosa incursione di Onesti, al 5’, che dalla linea di fondo lascia partire un cross che attraversa lo specchio della porta senza che Cisse Pape riesca ad intercettare la sfera. Lo scampato pericolo mette le ali ai padroni di casa che al quarto d’ora passano. Lungo lancio per il solitario Follo il quale entra in area e batte l’incolpevole Marricchi con un rasoterra.

Con il trascorre dei minuti sale in cattedra il fluido gioco di capitan Cidro e compagni, fatto da una fitta ragnatela di passaggi che mette alle corde il pacchetto arretrato avversario. Al 23’, arriva il raddoppio e sempre con la complicità della difesa. È da poco scoccato il 23’ e Catena da pochi passi spedisce in fondo al sacco. La W3 accelera e, al 27’, un diagonale dello scatenato bomber Follo viene deviato in tuffo con la punta delle dita da Marricchi, la sfera prosegue la sua corsa e prima che riuscisse a varcare la linea interviene Cusumano.

Alla mezz’ora, Bosi in contropiede si trova davanti alla bravura del portiere ospite e nello scontro il numero 27 della W3 finisce a terra: l’arbitro lo ammonisce per simulazione. Tre minuti più tardi, Bosi commette un fallo a centrocampo e arriva il secondo cartellino giallo, seguito dal rosso con il quale Funi di Ciampino manda anzitempo il giocatore sotto la doccia.

Il Rieti non riesce ad approfittare del vantaggio numerico anzi si fa di nuovo infilare da Follo che mette a segno il 3 a 0. Nel corso della seconda frazione di gioco la musica non cambia perché l’undici di mister Scudieri non riesce a reagire anzi continua a subire nonostante i guizzi di Ortenzi che non trovano però un finalizzatore. All’8’, i padroni di casa calano il poker. Il centrocampista Fe si invola sulla fascia sinistra e giunto sul fondo mette al centro per l’inserimento di Follo che di testa gonfia il sacco e festeggia una tripletta personale. All’11’, ci prova Ortenzi con un tiro dal limite senza pretese. Viene parato a terra da Trovato, al 14’, un guizzo di Caruso. È bravo, al 27’, Marricchi a neutralizzare un tiro ravvicinato di Laghigna. Ci prova anche Onesti dal limite ma non centra il bersaglio. Prima del fischio finale un tiro al volo di Fe si perde oltre la traversale.

W3 MACCARESE – F.C. RIETI 1936 4 – 0

W3 MACCARESE: Trovato, Catese, Talamonti (30’ st Fiorini), Carta, Aracri (25’ st Cipolletti), Madeddu, Fe, Citro (1’ st Tisei), Di Giovanni (22’ st Ferrari), Follo (36’ st Monaldi), Bosi. A disp. Zorzi, Lavorato, Buffolino, Squarcia. All. Colantoni.

F.C. RIETI 1936: Marricchi, Giannetti (41’ pt Pellegrini 11’ st Peschiaroli), Montesi (1’ st Criscuolo), Santoro, Fiorentini, Caruso, Cusumano (1’ st Conti), Ortenzi, Cisse Pape (22’ st Laghigna), Mladenovic, Onesti. A disp. Roversi, Patalano, Nardoni, Scopigno. All. Scudieri.

ARITRO: Funi di Ciampino

COLLABORTORI: Gookooluk di Civitavecchia e Nardella di Roma1

RETI: 15’ st Follo, 23’ pt Catese, 43’ pt e 8’ st Follo.

ESPULSO: 33’ pt Bosi per doppia ammonizione.

NOTE: circa 300 spettatori. Ammoniti Cisse Pape, Citro, Fiorini e il mister Colantoni. Angoli 2 a 1 per il Rieti.