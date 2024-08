Coach Claudio Di Segni alla guida della Supernova nel campionato di C

Il neo coach: “Obiettivo giocare una pallacanestro frizzante”

In alcuni casi non servono presentazioni per far capire di chi si sta parlando, bastano semplicemente un nome e un cognome. Esattamente come in questo caso, come nel caso della Supernova Fiumicino che ha deciso di affidare la conduzione tecnica della squadra che parteciperà al campionato di C Unica, all’esperto Claudio Di Segni.

La società rossonero del presidente Porfidia avrà infatti all’interno del suo polo anche la squadra del presidente Andrea Laurenza che con la solita passione e carica ha lavorato in queste settimane per costruire un roster che faccia divertire i propri tifosi, a breve verranno annunciate tutte le novità, e uno staff tecnico di primo livello. Ecco perché la scelta è ricaduta su coach Di Segni che nel corso della sua carriera ha vissuto da protagonista tutte le categorie dalla Serie A al settore giovanile.

Queste le prime parole di Claudio Di Segni da capo allenatore della Supernova: “L’ambizione della società mi ha spinto ad accettare, non solo l’idea di voler provare a fare bene con la prima squadra giocando una pallacanestro frizzante, veloce e aggressiva, ma anche l’idea di voler diventare sempre di più un vero e proprio punto di riferimento per il territorio. Vogliamo, infatti, far innamorare la gente con il nostro modo di giocare e far arrivare sempre più ragazzi delle giovanili nella squadra senior. Perché, di fatto, in queste categorie nasce il percorso per i giovani, il contesto giusto dove iniziare a farsi le ossa e prepararsi eventualmente a contesti più grandi. Ci attende un campionato difficile, sappiamo che non sarà semplice ma proveremo a vincere più partite possibili”.

La Supernova annuncia con altrettanta soddisfazione che il ruolo di preparatore fisico è stato affidato a un’altra figura di spicco del territorio come Luigi Raia.