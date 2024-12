Calcio: prosegue il cammino del Borgo Palidoro guidato dal mister Caputo

Alessandro Schiavi: “Con il Tolfa Calcio abbiamo inanellato il quinto risultato positivo”

di Umberto Serenelli

Altra grossa prestazione del Borgo Palidoro targato Paolo Caputo che impone il pari alla quotata Tolfa Calcio la quale, nei minuti finali, è stata graziata dall’imprecisione della prima linea degli amaranto. È comunque positivo che il complesso caro al ds Mirko Commentucci ottiene un altro risultato utile con cui avanza in classifica e presto uscirà dalla zona play-out.

“Sono soddisfatto a metà – commenta l’allenatore Caputo a fine partite – perché potevamo fare meglio. Stiamo, infatti, giocando al 60% del nostro potenziale e la cosa che mi fa stare tranquillo è che abbiamo ancora un grosso margine di miglioramento se riusciamo a maturare la consapevolezza della nostra vera forza”.

Il match si apre con un legno colpito da Nuti. Risponde l’esperto Toscano che aggancia bene in area e al volo batte a rete dove vola De Clementi che respinge la sfera. Al quarto d’ora ci prova Fagioli con un diagonale intercettato senza difficoltà da Sorcini. Al 27’, ci prova Bevilacqua con una conclusione messa in angolo dell’estremo difensore locale. Alla mezz’ora, prodezza di Sorcini (vedi foto) che si oppone a un diagonale dell’attivo Fagioli.

Ghiotta occasione, al 37’, di Tiozzo pescato in area da Cesaro: il centrocampista calcia debolmente e il portiere blocca in tuffo. Al 40’, altra opportunità sui piedi di Zappalà il quale angola troppo il diagonale che si perde sul fondo. I secondi 45’ si aprono con il meritato vantaggio dei padroni di casa. Al 3’, infatti, Tiozzo risolve una mischia sparando verso la porta e la sfera viene deviata con un braccio da Pangi: l’arbitra Giulia Battistini non ha dubbi e concede la massima punizione tra le protesta dei giocatori del Tolfa. Dagli undici metri fa centro lo specialista Savarino (vedi foto).

Al 7’, il Borgo ha l’opportunità di raddoppiare ma la forte conclusione di Toscano sorvola la trasversale. Cala di tono l’intensità del gioco dei locali e il Tolfa ne approfitta per pareggiare le sorti del confronto con Fagioli. Il Palidoro non ci sta visto che il pari calza stretto agli amaranto e ci provano con il nuovo entrato Cuscian e successivamente con Bellini che da facile posizione spara alle stelle. Sfuma così la grossa occasione di fare lo sgambetto a un temibile collettivo ma soprattutto l’opportunità di conquistare 3 punti pesanti.

“Peccato ma questo è il calcio – precisa il presidente Alessandro Schiavi (vedi foto) – È stata comunque importante la scelta di affidare la squadra al mister Caputo che ha ottenuto cinque consecutivi risultati positivi, compresa la bella prova in Coppa Italia. Questo ruolino è motivo di soddisfazione perché conferma che stiamo percorrendo la strada giusta”.

BORGO PALIDORO – TOLFA CALCIO 1 – 1

BORGO PALIDORO: Sorcini, Finucci, Zappalà, Romano (32’ st Cuscian), De Franco, Giannotti (44’ st Cosja), Bellini, Savarino (22’ st Colapietro), Cesaro (40’ st Corrias), Tiozzo (16’ st Zambrini), Toscano. A disp. Boccanegra, Acerno, Ambrozie, Astolfi. All. Caputo.

TOLFA CALCIO: De Clementi, Santi, Ficorella, Bevilacqua, Roccisano, Salvato, Quinti (36’ st De Simone), Nuti, Marziantonio (8’ st Vittorini), Fagioli, Pangi (15’ st Santecchi ). A disp. Boriello, Lorenzoni, Giovani, Zucconi, Ianari. All. Macaluso.

ARBITRO: Giulia Battistini di Roma.

COLLABORATORI: Guadagni di Roma e Leonardi di Ostia.

RETI: 3’ st Savarino (rig.), 28’ Fagioli