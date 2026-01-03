Calcio, l’Ostiamare prepara la sfida di domani contro l’Ancona

C’è molta attesa nella cittadina lidense per l’arrivo della blasonata squadra marchigiana

di Umberto Serenelli

C’è molta attesa negli ambienti sportivi di Ostia per il confronto tra la capolista Ostiamare e la blasonata Ancona. Il ritorno nel girone F del campionato di serie D si apre infatti con la sfida al vertice che all’andata si è conclusa con un successo dei lidensi.

All’Anco Marzio, domani alle ore 14.30, si prevede quindi un match molto tirato dove i marchigiani cercheranno di sorprendere i tirrenici per accorciare le distanze di 6 punti che li separano dai bianco-viola. La posta in palio è alta e allo stadio di via Amenduni il clima sarà incandescente perché i gabbiani intendono confermare il ruolo di compagine leader e non hanno alcuna intenzione di cedere il passo allo squadrone adriatico.

“Siamo concentrati sulla conquista dei tre punti – precisa il mister David D’Antoni – Dobbiamo assolutamente continuare a giocare con la stessa continuità mostrata durante l’andata. Questo è un aspetto determinante per proseguire con il passo giusto e mantenere intatte le nostre possibilità di successo”.

Un messaggio chiaro quello lanciato dall’allenatore che non si lascia prendere dal facile entusiasmo e indica tra le candidate al salto di categoria anche l’Aquila oltre a Teramo e Ancona.

“Gli abruzzesi ci inseguono a 7 punti e restano da giocare 17 partite – aggiunge – È una formazione con il maggior seguito e una società che prova a vincere da diverse stagioni. Non elimino neppure l’Atletico Ascoli che può ambire a un ritorno da primi posti: tutto dipenderà dai prossimi tre-quattro match per essere definitivamente fuori”.

Archiviata la prima scoppiettante frazione di stagione, i gabbiani sono tornati in campo lo scorso 27 dicembre circondati dalle attenzioni del club.

“Lo stop natalizio è servito a riordinare le idee dopo un’andata in cui abbiamo spinto tantissimo – prosegue – Siamo carichi e abbiamo preparato questo difficile impegno casalingo, come del resto lo saranno anche gli altri impegni e non vediamo quindi l’ora di affrontare l’Ancona: mi aspetto una grande partita“.

Sarà quindi un confronto molto tattico e D’Antoni conosce bene gli schemi degli adriatici. Per tale motivo i gabbiani hanno messo a punto gli schemi anti-Ancona e faranno leva sulle accelerazioni offensive dello sgusciante Ismaila Badje (nella foto) e del pungente Samuele Vianni, a quota 8 nella classifica dei bomber.

Mister, è previsto qualche altro innesto nel gruppo? “Non è facile migliorare un collettivo che ha ottenuto 42 punti – risponde l’allenatore – Migliorare questa rosa non è il nostro primo pensiero visto che è formata da ragazzi eccezionali. Non credo che la stagione si possa decidere con le vittorie negli scontri diretti ai danni delle candidate al salto di categoria”.

Alcuni blasonati club sono corsi ai ripari acquistando giocatori di un certo spessore. “Il mercato rinforza alcune squadre ma indebolisce altre – conclude D’Antoni – Abbiamo grossi complessi alle nostre spalle ma vantiamo nei loro confronti un piccolo vantaggio di punti e ce lo teniamo ovviamente stretto. Con il passare delle partite questi avranno un certo peso, sotto il profilo mentale per chi è costretto a inseguire, e alla fine tireremo le somme”.